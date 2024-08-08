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Избил кондуктора и пассажирку — в Одессе задержали участника скандала в троллейбусе

8 августа 2024 16:39
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе мужчина в форме избил девушку: ему "светит" до 5 лет заключения
Полиция сообщает о подозрении нарушителю. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе иностранец, в состоянии алкогольного опьянения напавший на кондуктор и пассажирку общественного транспорта, предстанет перед судом. Его действия квалифицированы как хулиганство, за которое ему грозит наказание от штрафа до ограничения свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Конфликт произошел в июле на улице Успенской. Иностранец агрессивно вел себя в общественном транспорте, отказываясь платить за проезд. Мужчина несколько раз ударил по голове 52-летнюю кондукторшу, а после этого 30-летняя одесситка, пытавшаяся вступиться за женщину, также стала жертвой агрессии. Мужчина стал бить ее и тянуть за волосы, нанеся ей легкие телесные повреждения. Нарушитель был задержан прибывшими на место происшествия полицейскими.

Что угрожает

Как сообщают в полиции, после проведения судебно-медицинской экспертизы и сбора доказательств, действия правонарушителя были переквалифицированы из умышленного легкого телесного повреждения на хулиганство. Иностранцу доложено о подозрении в грубом нарушении общественного порядка с явным неуважением к обществу, что сопровождалось особой дерзостью. За противоправные действия мужчине грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривен или пробационный надзор сроком до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

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