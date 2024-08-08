Экстренные отключения света в Одесской области сегодня, 8 августа

Экстренные отключения света в Одесской области — когда начнут применяться сегодня
Сегодня, 8 августа, с 17:00 до 22:00 будут применяться графики отключений для промышленности и бизнеса в Одесской области и по всей Украине в целом. Ограничивать потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности пока не будут.
Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в Укрэнерго.
Причины отключения
В компании отмечают, что причины отключений — это дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками. Кроме этого, значительно возрос уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 °С на юге и востоке страны.
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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