Экстренные отключения света в Одесской области сегодня, 8 августа

Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 8 августа, с 17:00 до 22:00 будут применяться графики отключений для промышленности и бизнеса в Одесской области и по всей Украине в целом. Ограничивать потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности пока не будут.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света. Фото: Укрэнерго

Причины отключения

В компании отмечают, что причины отключений — это дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками. Кроме этого, значительно возрос уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 °С на юге и востоке страны.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: