В Одессе задержан организатор и клиент коррупционной схемы с выездом за границу

Полицейские оформляют нарушителей. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать взятку в 8 000 долларов пограничнику за организацию незаконного выезда за пределы Украины. Теперь им грозит лишение свободы.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

По информации правоохранителей, 43-летний одессит по просьбе знакомого пообещал организовать незаконный выезд за границу. Ценой "вопроса" было 8 000 долларов, которые он предложил пограничнику за перевод "клиента" через один из пунктов пропуска на государственной границе с Молдовой. Но пограничник, получив предложение, сообщил об этом свое руководство, которое зафиксировало все противоправные действия.

Задержание нарушителей

Задержание произошло, когда одессит на собственном автомобиле привез в указанный пункт пропуска знакомого, последний зашел в служебный кабинет и передал 4 000 долларов. А после этого организатор сделки, будучи уверенным, что товарищ успешно пересек пограничную зону, передал еще остальные средства.

Какое наказание

Организатору грозит лишение свободы от трех до пяти лет, а его товарищу штраф от 17 000 грн до 68 000 грн или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Обвинительные акты направлены в суд. Оба фигуранта находятся под стражей с возможностью внесения залога в размере 121 000 грн.