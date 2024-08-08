В Одесі затримано організатора та клієнта корупційної схеми з виїздом за кордон

Поліцейські оформлюють порушників. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які намагалися дати хабар у 8 000 доларів прикордоннику за організацію незаконного виїзду за межі України. Тепер їм загрожує позбавлення волі.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

За інформацією правоохоронців, 43-річний одесит на прохання знайомого пообіцяв організувати незаконний виїзд за кордон. Ціною "питання" були 8 000 доларів, які він запропонував прикордоннику за переведення "клієнта" через один з пунктів пропуску на державному кордоні з Молдовою. Та, прикордонник, отримавши пропозицію, повідомив про це своє керівництво, яке зафіксувало всі протиправні дії.

Затримання порушників

Затримання відбулося, коли одесит на власному автомобілі привіз до зазначеного пункту пропуску знайомого, останній зайшов до службового кабінету і передав 4 000 доларів. А після цього організатор оборудки, бувши впевненим, що товариш успішно перетнув прикордонну зону, передав ще решта коштів.

Яке покарання

Організатору загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років, а його товаришу — штраф від 17 000 грн до 68 000 грн або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Обвинувальні акти наразі скеровані до суду. Обидва фігуранти наразі перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 121 000 грн.