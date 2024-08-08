Олімпійська чемпіонка Олена Кравацька повернулася в Україну

До України повернулась олімпійська чемпіонка Олена Кравацька — її зустріли на Одещині
Олена Кравацька, олімпійська чемпіонка з фехтування, повернулася в Україну через пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Першими з перемогою у Парижі фехтувальницю привітали прикордонники.
Про це повідомляє у четвер, 8 српня, Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Держприкордонслужба також опублікувала відео зустрічі, де прикордонники зустрічають її з прапорами та квітами.
Прикордонники радо вітали Кравацьку, висловлюючи їй подяку за досягнення, яке прославило Україну на міжнародній арені. Олена підписала жовто-блакитний стяг та прапор прикордонного відомства, залишивши пам’ятний автограф для охоронців кордону.
Зазначимо, що команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової виграла золоту медаль у командному заліку, перемігши спортсменок з Південної Кореї у фінальному поєдинку.
"Віримо, що завдяки таким талановитим і відданим людям, як Олена Кравацька, Україна обов’язково досягне нових висот і жовто-блакитний стяг замайорить у кожному куточку нашої держави", — йдеться у повідомленні Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Нагадаємо, Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець.
Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.
Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.
Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024.
Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024.
Читайте Новини.LIVE!