Олімпійська чемпіонка Олена Кравацька повернулася в Україну

Олена Кравацька та прикордонники. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Олена Кравацька, олімпійська чемпіонка з фехтування, повернулася в Україну через пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Першими з перемогою у Парижі фехтувальницю привітали прикордонники.

Про це повідомляє у четвер, 8 српня, Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Держприкордонслужба також опублікувала відео зустрічі, де прикордонники зустрічають її з прапорами та квітами.

Прикордонники радо вітали Кравацьку, висловлюючи їй подяку за досягнення, яке прославило Україну на міжнародній арені. Олена підписала жовто-блакитний стяг та прапор прикордонного відомства, залишивши пам’ятний автограф для охоронців кордону.

Олена Кравацька залишає автограф на стягу України. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Зазначимо, що команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової виграла золоту медаль у командному заліку, перемігши спортсменок з Південної Кореї у фінальному поєдинку.

"Віримо, що завдяки таким талановитим і відданим людям, як Олена Кравацька, Україна обов’язково досягне нових висот і жовто-блакитний стяг замайорить у кожному куточку нашої держави", — йдеться у повідомленні Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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