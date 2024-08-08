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В Украину вернулась олимпийская чемпионка Елена Кровацкая — ее встретили на Одесчине

8 августа 2024 15:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Олимпийская чемпионка Елена Кровацкая вернулась в Украину
Елена Кровацкая и пограничники. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Елена Кровацкая, олимпийская чемпионка по фехтованию, вернулась в Украину через пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Первыми с победой в Париже фехтовальщицу поздравили пограничники.

Об этом сообщает в четверг, 8 августа, Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Госпогранслужба также опубликовала видео встречи, где пограничники встречают ее с флагами и цветами.

Пограничники радостно приветствовали Кравацкую, выражая ей благодарность за достижение, прославившее Украину на международной арене. Елена подписала желто-голубое знамя и флаг пограничного ведомства, оставив памятный автограф для охранников границы.

В Украину вернулась олимпийская чемпионка Елена Кровацкая - ее встретили в Одесской области - фото 1
Елена Кровацкая оставляет автограф на флаге Украины. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Отметим, что команда украинских саблисток в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой выиграла золотую медаль в командном зачете, победив спортсменок из Южной Кореи в финальном поединке.

"Верим, что благодаря таким талантливым и преданным людям, как Елена Кровацкая, Украина обязательно достигнет новых высот и желто-голубой флаг взвьется в каждом уголке нашего государства", — говорится в сообщении Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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