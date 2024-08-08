У ТЦК та СП на Одещині викрили хабарника: деталі від поліції

На Одещині викрили військовослужбовця ТЦК та СП. Фото: Нацполіція

Поліцейські Одещини викрили військовослужбовця ТЦК та СП, який вирішив підзаробити на тих, хто намагається уникнути призову. Замість того, щоб виконувати свій обов'язок, військовий вимагав чималий хабар у "клієнтів" за люб'язне бронювання від мобілізації, за що тепер може потрапити за ґрати.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Військовий вимагав від жителя Подільська 300 літрів пального або еквівалентну суму в грошах за бронювання від мобілізації. У разі відмови він погрожував відправленням чоловіка в зону бойових дій, попри те, що той працює на підприємстві критичної інфраструктури та мав законне право на відстрочку.

Затримали військового ТЦК та СП на Одещині. Фото: Нацполіція

Коли винахідливий військовий видав "покупцеві" тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і отримав свої заслужені 15 тисяч гривень, його затримали правоохоронці.

Яке покарання

Службовцю ТЦК та СП висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років із забороною обіймати певні посади. Досудове слідство завершено й обвинувальний акт скеровано до суду.