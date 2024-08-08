В ТЦК и СП в Одесской области разоблачили взяточника: детали от полиции

Горючее в обмен на бронирование — на Одесчине накрыли бизнес ТЦК
Полицейские Одесчины разоблачили военнослужащего ТЦК и СП, который решил подзаработать тех, кто пытается избежать призыва. Вместо того, чтобы выполнять свой долг, военный требовал немалую взятку у "клиентов" за любезное бронирование от мобилизации, за что теперь может попасть за решетку.
Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
Военный требовал от Подольского жителя 300 литров горючего или эквивалентную сумму в деньгах за бронирование от мобилизации. В случае отказа он угрожал отправлением мужчины в зону боевых действий, несмотря на то, что тот работает на предприятии критической инфраструктуры и имел законное право на отсрочку.
Когда изобретательный военный выдал "покупателю" временное удостоверение военнообязанного и получил свои 15 тысяч гривен, его задержали правоохранители.
Какое наказание
Чиновнику ТЦК и СП предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет с запретом занимать определенные должности. Досудебное следствие завершено и обвинительный акт направлен в суд.
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