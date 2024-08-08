Екстрені відключення світла на Одещині сьогодні, 8 серпня

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватися графіки відключень для промисловості та бізнесу на Одещині та всій Україні в цілому. Обмеження споживання населення, критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості поки не будуть.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили в Укренерго.

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Відключення світла. Фото: Укренерго

Причини відключення

В компанії зазначають, що причини відключень це дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками. окрім цього значно зріс рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 °С на півдні та сході країни.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: