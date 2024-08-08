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Екстрені відключення світла на Одещині — коли почнуть застосовуватися сьогодні

8 серпня 2024 16:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Екстрені відключення світла на Одещині сьогодні, 8 серпня
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватися графіки відключень для промисловості та бізнесу на Одещині та всій Україні в цілому. Обмеження споживання населення, критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості поки не будуть. 

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили в Укренерго.

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Відключення світла. Фото: Укренерго

Причини відключення

В компанії зазначають, що причини відключень це дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками. окрім цього значно зріс рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 °С на півдні та сході країни.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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