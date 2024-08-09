На укриття в селі на Одещині 40 мільйонів: тендер на Prozorro

Вхід до укриття. Фото: Новини.LIVE

У Білгород-Дністровському районі планують облаштувати протирадіаційне укриття, тендер на роботи оголосили вже вдруге. Загальну кошторисну вартість оцінили у понад 40 мільйонів гривень — ані гривнею менше, ніж попередня закупівля.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

За інформацією відкритого аукціону, замовником будівництва укриття на вул. Кишинівська у с. Випасне став опорний заклад освіти "Випаснянський ліцей" Мологівської ОТГ. На роботи планують витратити 41 376 888 гривень.

Пропозиції можна подавати до 16 серпня, а вже 19 серпня очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен здати роботи до 31 грудня поточного року.

Які роботи заплановані

Загалом у технічному завданні вказано понад 460 видів робіт. Основні з них міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.



Також планується повністю провести теплоізоляцію по периметру укриття, зробити пандус та провести опалення. Обов'язкова наявність системи пожежної безпеки та протидимного захисту.

Чому відмінили першу закупівлю

Перший такий тендер був оголошений минулого місяця. На подання пропозицій учасники мали 18 діб, однак жодної так і не надійшло. Тому закупівлю довелось відмінити. Зазначимо, що сума першого аукціону також склала 41 376 888 гривень.