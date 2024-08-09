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З другої спроби — на Одещині  оголосили повторний тендер на понад 40 мільйонів

9 серпня 2024 14:59
Верзілова Єлизавета - редактор
На укриття в селі на Одещині 40 мільйонів: тендер на Prozorro
Вхід до укриття. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

У Білгород-Дністровському районі планують облаштувати протирадіаційне укриття, тендер на роботи оголосили вже вдруге. Загальну кошторисну вартість оцінили у понад 40 мільйонів гривень — ані гривнею менше, ніж попередня закупівля.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Деталі тендеру. Фото: скриншот 

Більше про тендер

За інформацією відкритого аукціону, замовником будівництва укриття на вул. Кишинівська у с. Випасне став опорний заклад освіти "Випаснянський ліцей" Мологівської ОТГ. На роботи планують витратити 41 376 888 гривень.

Пропозиції можна подавати до  16 серпня, а вже 19 серпня очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен здати роботи до 31 грудня поточного року. 

Які роботи заплановані

Загалом у технічному завданні вказано понад 460 видів робіт. Основні з них міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Також планується повністю провести теплоізоляцію по периметру укриття, зробити пандус та провести опалення. Обов'язкова наявність системи пожежної безпеки та протидимного захисту.

Чому відмінили першу закупівлю

Перший такий тендер був оголошений минулого місяця. На подання пропозицій учасники мали 18 діб, однак жодної так і не надійшло. Тому закупівлю довелось відмінити. Зазначимо, що сума першого аукціону також склала 41 376 888 гривень.

Тендер на укриття для села на Одещині не відбувся
Торги у перший раз не відбулись. Фото: скриншот

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15:21 У НАБУ розповіли, скільки корупціонерів було покарано у 2024 році

15:11 Удар по Костянтинівці — з-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло дитини

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