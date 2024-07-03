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Захист від радіації за понад 40 мільйонів — на Одещині побудують укриття

3 липня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині побудують протирадіаційне укриття за 40 млн грн: тендер
Вказівка укриття біля муніципального закладу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області продовжують оголошувати закупівлі на будівництво споруд для захисту цивільного населення. Так, у Білгород-Дністровському районі планують облаштувати протирадіаційне укриття.  Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 40 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Тендер на укриття
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

За інформацією відкритого аукціону, замовником будівництва укриття на вул. Кишинівська у с. Випасне став  опорний заклад освіти "Випаснянський ліцей" Мологівської ОТГ. На роботи планують витратити 41 376 888 гривень.

Пропозиції можна подавати до  18 липня, а вже наступного дня очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен здати роботи до 31 грудня поточного року. 

Які роботи заплановані

Загалом у технічному завданні вказано понад 460 видів робіт. Основні з них міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо. 

Також планується повністю провести теплоізоляцію по периметру укриття, зробити пандус та провести опалення. Обов'язкова наявність системи пожежної безпеки та протидимного захисту.

Більше про ремонти укриттів в Одесі

Нагадаємо, в Приморському районі Одеси відремонтують укриття, роботи оцінили у понад 4 мільйони гривень. Також у Хаджибейському районі, на вулиці Суднобудівній, ремонт захисної споруди обійдеться більше ніж у 4 мільйони гривень.

Окрім цього, в місті буде відреставровано два укриття для навчальних закладів. Попередня вартість цих робіт становить понад 10 мільйонів гривень. Замовником робіт виступила комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".

Одеса тендер Одеська область Новини Одеси радіація закупівлі бюджет безпека укриття

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