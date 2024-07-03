В Одесской области построят противорадиационное укрытие за 40 млн грн: тендер

Указание укрытия возле муниципального заведения. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области продолжают объявлять закупки по строительству сооружений для защиты гражданского населения. Так, в Белгород-Днестровском районе планируется обустроить противорадиационное укрытие. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 40 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

По информации открытого аукциона, заказчиком строительства укрытие по ул. Кишиневская в с. Выпасное стало опорное заведение "Выпаснянский лицей" Мологовской ОТГ. На работы планируется потратить 41 376 888 гривен.

Предложения можно подавать до 18 июля, а на следующий день ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Выбранный подрядчик должен сдать работы до 31 декабря текущего года.

Какие работы запланированы

Всего в технической задаче указано более 460 видов работ. Основные из них будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Также планируется полностью провести теплоизоляцию по периметру укрытия, сделать пандус и отопление. Обязательно наличие системы пожарной безопасности и противодымной защиты.

Больше о ремонте укрытий в Одессе

Напомним, в Приморском районе Одессы отремонтируют укрытие, работы оценили более чем в 4 миллиона гривен. Также в Хаджибейском районе, на улице Судостроительной, ремонт защитного сооружения обойдется более чем в 4 миллиона гривен.

Кроме этого, в городе будут отреставрированы два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость этих работ составляет более 10 миллионов гривен. Заказчиком работ выступило коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".