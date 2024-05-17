Мільйони на укриття в Одесі — Prozorro

Вказівник до укриття. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Малиновському районі Одеси відреставрують укриття для захисту цивільного населення. Попередня вартість робіт становить понад чотири мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

За інформацією відкритого аукціону, замовником ремонту укриття на вул. Суднобудівній, 11 стало комунальне підприємство "Сервісний центр". На роботи планують витратити 4 765 811 гривень з бюджету.

Пропозиції можна подавати до 31 травня, в той же день очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 30 грудня поточного року.

Які роботи заплановані

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

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Ми писали раніше, що в Одесі відреставрують одразу два укриття для навчальних закладів. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. За інформацією відкритого аукціону, замовником стала комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".

Також ми повідомляли, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.