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Миллионы на укрытие в Одессе — Prozorro

17 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Миллионы на укрытие в Одессе — Prozorro
Указатель к укрытию. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Малиновском районе Одессы отреставрируют убежище для защиты гражданского населения. Предварительная стоимость работ составляет более четырех миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Детали тендера

По информации открытого аукциона, заказчиком ремонта укрытия по ул. Судостроительной, 11 стало коммунальное предприятие "Сервисный центр". На работы планируется потратить 4 765 811 гривен из бюджета.

Предложения можно подавать до 31 мая, в этот же день ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик, который будет избран, должен произвести капремонт укрытия до 30 декабря текущего года.

Какие работы запланированы

Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Больше о тендерах на ремонт укрытий в Одессе

Мы писали ранее, что в Одессе отреставрируют сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона, заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".

Также мы сообщали, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.

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