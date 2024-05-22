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В Одесі відремонтують чергове укриття — скільки грошей хочуть витратити

22 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі відремонтують чергове укриття — скільки грошей хочуть витратити
Вказівник в сторону укриття. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі продовжують оголошувати закупівлі на ремонт споруд цивільного захисту. Так, у Приморському районі міста планують зробити капітальний ремонт укриття. Попередньо, роботи оцінили у понад чотири мільйона гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Оголошення закупівлі. Фото: скриншот

Більше про тендер

За інформацією відкритого аукціону, замовником ремонту укриття на просп. Адміральський, 11-А стало комунальне підприємство "Сервісний центр". На роботи планують витратити 4 729 839,81 гривень з бюджету. 

Пропозиції можна подавати до 4 червня, того ж дня очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями.  Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 31 грудня поточного року. 

Які роботи заплановані

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Більше про тендери на ремонт укриттів в Одесі 

Ми повідомляли, щи у Малиновському районі Одесит також хочуть зробити ремонт укриття. На роботи планується виділити близько чотирьох мільйонів гривень. 

Ми писали раніше, що в Одесі відреставрують одразу два укриття для навчальних закладів.  Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. За інформацією відкритого аукціону, замовником стала комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".

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