В Одессе отремонтируют очередное укрытие — сколько денег хотят потратить

Указатель в сторону укрытия. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжают объявлять закупки на ремонт сооружений гражданской защиты. Так, в Приморском районе города планируют произвести капитальный ремонт укрытия. Предварительно, работы оценили более чем в четыре миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

По информации открытого аукциона, заказчиком ремонта укрытия по просп. Адмиральский, 11-А стало коммунальное предприятие "Сервисный центр". На работы планируется потратить 4 729 839,81 гривен из бюджета.

Предложения можно подавать до 4 июня, в этот же день ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Выбранный подрядчик должен сделать капремонт укрытия до 31 декабря текущего года.

Какие работы запланированы

Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Больше о тендерах на ремонт укрытий в Одессе

Мы сообщали, что в Малиновском районе Одессит также хотят сделать ремонт укрытия. На работы планируется выделить около четырех миллионов гривен.

Мы писали ранее, что в Одессе отреставрируют сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона, заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".