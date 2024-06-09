В Одесі для школи побудують укриття за 19 мільйонів

Чоловік іде повз покажчика укриття. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продовжують оголошувати закупівлі на будівництво споруд для захисту цивільного населення. Так, у Хаджибейському районі міста планують облаштувати укриття для школи №93. Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 19 мільйонів гривень, кошти візьмуть з обласного бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

За інформацією відкритого аукціону, замовником будівництва укриття на вулиці Героїв Крут стала Одеська обласна рада. На роботи планують витратити 19 473 257 грн.

Пропозиції можна подавати до 21 червня, того ж дня очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен здати роботи до 31 грудня цього року.

Які роботи заплановані

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, тинькування та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Більше про ремонти укриттів в Одесі

Нагадаємо, в Приморському районі Одеси відремонтують укриття, роботи оцінили у понад 4 мільйони гривень. Також у Хаджибейському районі, на вулиці Суднобудівній, ремонт захисної споруди обійдеться більше ніж у 4 мільйони гривень.

Окрім цього, в місті буде відреставровано два укриття для навчальних закладів. Попередня вартість цих робіт становить понад 10 мільйонів гривень. Замовником робіт виступила комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".