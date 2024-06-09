В Одессе для школы построят укрытие за 19 миллионов

В одной из одесских школ построят укрытие — в какой именно
В Одессе продолжают объявлять закупки на строительство сооружений для защиты гражданского населения. Так, в Хаджибейском районе города планируется обустроить укрытие для школы №93. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 19 миллионов гривен, средства возьмут из областного бюджета.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
По информации открытого аукциона, заказчиком строительства укрытия по улице Героев Крут стал Одесский областной совет. На работы планируется потратить 19 473 257 грн.
Предложения можно подавать до 21 июня, в тот же день ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик, который будет избран, должен сдать работу до 31 декабря этого года.
Какие работы запланированы
Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.
Больше о ремонте укрытий в Одессе
Напомним, в Приморском районе Одессы отремонтируют укрытие, работы оценили более чем в 4 миллиона гривен. Также в Хаджибейском районе, на улице Судостроительной, ремонт защитного сооружения обойдется более чем в 4 миллиона гривен.
Кроме этого, в городе будут отреставрированы два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость этих работ составляет более 10 миллионов гривен. Заказчиком работ выступило коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".
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