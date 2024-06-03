На ремонт укриття в Одесі оголошено тендер на майже 7 мільйонів

Вказівник в укриття. Фото: Новини.LIVE

В Одесі продовжують оголошувати закупівлі на ремонт споруд для захисту цивільного населення. Так, у Малиновському районі міста планують зробити капітальний ремонт укриття, а роботи оцінили у майже 6 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За інформацією відкритого аукціону, замовником ремонту укриття на Градоначальницька, 22, к.3 стало комунальне підприємство "Сервісний центр". На роботи планують витратити 6 895 474,80 гривень з бюджету.

Пропозиції можна подавати до 15 червня, а 17 червня очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 31 грудня поточного року.

Які роботи заплановані

Згідно з тендерною документацією, основні роботи, які має виконати підрядник, це:

улаштування перегородок;

мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли;

тинькування та фарбування поверхонь стін;

улаштування покриттів;

заміна дверей;

ремонт фасадів;

улаштування сантехніки;

установлення конвекторів та вентиляторів.

Більше про тендери на ремонт укриттів в Одесі

Ми повідомляли, що ремонт споруд цивільного захисту в Одесі не припиняється — кожного тижня відповідних тендерів стає більше. Так, у Приморському районі міста планують відремонтувати одразу два укриття, а на роботи хочуть виділити майже 10 мільйонів гривень.

Окрім цього, ремонт планується й в укритті у Малиновському районі, по вул. Судобудівній. На роботи теж заплановано виділення понад 4 мільйонів гривень.

Додамо, що в Одесі відреставрують одразу два укриття для навчальних закладів. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. За інформацією відкритого аукціону, замовником стала комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".