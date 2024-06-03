Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На ремонт укриття в Одесі виділять майже 7 мільйонів — оголошено черговий тендер arrow

На ремонт укриття в Одесі виділять майже 7 мільйонів — оголошено черговий тендер

3 червня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На ремонт укриття в Одесі оголошено тендер на майже 7 мільйонів
Вказівник в укриття. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі продовжують оголошувати закупівлі на ремонт споруд для захисту цивільного населення. Так, у Малиновському районі міста планують зробити капітальний ремонт укриття, а роботи оцінили у майже 6 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

Читайте також:
На укриття в Одесі планують витратити понад 6 мільйонів
Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За інформацією відкритого аукціону, замовником ремонту укриття на Градоначальницька, 22, к.3 стало комунальне підприємство "Сервісний центр". На роботи планують витратити 6 895 474,80 гривень з бюджету. 

Пропозиції можна подавати до 15 червня, а 17 червня очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями.  Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 31 грудня поточного року. 

Які роботи заплановані

Згідно з тендерною документацією, основні роботи, які має виконати підрядник, це:

  • улаштування перегородок;
  • мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли;
  • тинькування та фарбування поверхонь стін;
  • улаштування покриттів; 
  • заміна дверей;
  • ремонт фасадів;
  • улаштування сантехніки;
  • установлення конвекторів та вентиляторів.

Більше про тендери на ремонт укриттів в Одесі 

Ми повідомляли, що ремонт споруд цивільного захисту в Одесі не припиняється — кожного тижня відповідних тендерів стає більше. Так, у Приморському районі міста планують відремонтувати одразу два укриття, а на роботи хочуть виділити майже 10 мільйонів гривень.

Окрім цього, ремонт планується й в укритті у Малиновському районі, по вул. Судобудівній. На роботи теж заплановано виділення понад 4 мільйонів гривень.

Додамо, що в Одесі відреставрують одразу два укриття для навчальних закладів.  Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. За інформацією відкритого аукціону, замовником стала комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".

укриття
Одеська область
Одеса
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня