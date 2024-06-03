На ремонт укрытия в Одессе объявлен тендер почти на 7 миллионов

На ремонт укрытия в Одессе выделят почти 7 миллионов — объявлен очередной тендер
В Одессе продолжают объявлять закупки на ремонт сооружений для защиты гражданского населения. Так, в Малиновском районе города планируют сделать капитальный ремонт укрытия, а работы оценили почти в шесть миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
По информации открытого аукциона, заказчиком ремонта укрытия на Градоначальнической, 22, к.3 стало коммунальное предприятие "Сервисный центр". На работы планируется потратить 6 895 474,80 гривен из бюджета.
Предложения можно подавать до 15 июня, а 17 июня ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Выбранный подрядчик должен сделать капремонт укрытия до 31 декабря текущего года.
Какие работы запланированы
Согласно тендерной документации основные работы, которые должен выполнить подрядчик, это:
- устройство перегородок;
- кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича;
- штукатурка и покраска поверхностей стен;
- устройство покрытий;
- замену дверей;
- ремонт фасадов;
- устройство сантехники;
- установка конвекторов и вентиляторов.
Больше о тендерах на ремонт укрытий в Одессе
Мы сообщали, что ремонт сооружений гражданской защиты в Одессе не прекращается – каждую неделю соответствующих тендеров становится больше. Так, в Приморском районе города планируют отремонтировать сразу два укрытия , а на работы хотят выделить около 10 миллионов гривен.
Кроме того, ремонт планируется и в укрытии в Малиновском районе по ул. Судостроительный. На работы тоже запланировано выделение более 4 миллионов гривен.
Добавим, что в Одессе отреставрируют сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона, заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".
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