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На ремонт укрытия в Одессе выделят почти 7 миллионов — объявлен очередной тендер

3 июня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На ремонт укрытия в Одессе объявлен тендер почти на 7 миллионов
Указатель в укрытие. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе продолжают объявлять закупки на ремонт сооружений для защиты гражданского населения. Так, в Малиновском районе города планируют сделать капитальный ремонт укрытия, а работы оценили почти в шесть миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Детали тендера

По информации открытого аукциона, заказчиком ремонта укрытия на Градоначальнической, 22, к.3 стало коммунальное предприятие "Сервисный центр". На работы планируется потратить 6 895 474,80 гривен из бюджета.

Предложения можно подавать до 15 июня, а 17 июня ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Выбранный подрядчик должен сделать капремонт укрытия до 31 декабря текущего года.

Какие работы запланированы

Согласно тендерной документации основные работы, которые должен выполнить подрядчик, это:

  • устройство перегородок;
  • кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича;
  • штукатурка и покраска поверхностей стен;
  • устройство покрытий;
  • замену дверей;
  • ремонт фасадов;
  • устройство сантехники;
  • установка конвекторов и вентиляторов.

Больше о тендерах на ремонт укрытий в Одессе

Мы сообщали, что ремонт сооружений гражданской защиты в Одессе не прекращается – каждую неделю соответствующих тендеров становится больше. Так, в Приморском районе города планируют отремонтировать сразу два укрытия , а на работы хотят выделить около 10 миллионов гривен.

Кроме того, ремонт планируется и в укрытии в Малиновском районе по ул. Судостроительный. На работы тоже запланировано выделение более 4 миллионов гривен.

Добавим, что в Одессе отреставрируют сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона, заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".

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