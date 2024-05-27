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В Одесі планують виділити мільйони на ремонт чергового укриття — Prozorro

27 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі планують виділити мільйони на ремонт чергового укриття — Prozorro
Вказівник в укриття. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ремонт споруд цивільного захисту в Одесі не припиняється — кожного тижня відповідних тендерів стає більше. Так, у Приморському районі міста планують відремонтувати вже друге укриття, а на роботи хочуть виділити понад 4 мільйона гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

За інформацією відкритого аукціону, замовником ремонту укриття на Старопортофранківській, 67 стало комунальне підприємство "Сервісний центр". На роботи планують витратити 4 417 783,89 грн з бюджету. 

Пропозиції можна подавати до 4 червня, того ж дня очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 31 грудня поточного року. 

Які роботи заплановані

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Більше про тендери на ремонт укриттів в Одесі 

Ми повідомляли, що в Одесі,  у Приморському районі міста, також планують зробити капітальний ремонт укриття. Попередньо роботи оцінили у понад 4 мільйони гривень. 

Також хочуть відремонтувати ще й укриття у Малиновському районі по вул. Судобудівній. На роботи теж заплановано виділення більше 4 мільйонів гривень.

Додамо, що в Одесі відреставрують одразу два укриття для навчальних закладів.  Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. За інформацією відкритого аукціону, замовником стала комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського району".

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