В Одессе планируют выделить миллионы на ремонт очередного укрытия — Prozorro

Указатель в укрытие. Фото: Новини.LIVE

Ремонт построек гражданской защиты в Одессе не прекращается — каждую неделю соответствующих тендеров становится больше. Так, в Приморском районе города планируют отремонтировать уже второе укрытие, а на работы хотят выделить более 4 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

По информации открытого аукциона, заказчиком ремонта укрытия на Старопортофранковской, 67 стало коммунальное предприятие "Сервисный центр". На работы планируется потратить 4 417 783,89 грн из бюджета.

Предложения можно подавать до 4 июня, в тот же день ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик, который будет избран, должен произвести капремонт укрытия до 31 декабря текущего года.

Какие работы запланированы

Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Больше о тендерах на ремонт укрытий в Одессе

Мы сообщали, что в Одессе, в Приморском районе города, также планируют произвести капитальный ремонт укрытия. Предварительно работы оценили более чем в 4 миллиона гривен.

Также хотят отремонтировать еще укрытие в Малиновском районе по ул. Судостроительной. На работы тоже запланировано выделение более 4 миллионов гривен.



Добавим, что в Одессе отреставрируют сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона, заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского района".