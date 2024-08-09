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Со второй попытки — на Одесчине объявили повторный тендер более чем на 40 миллионов

9 августа 2024 14:59
Верзилова Єлизавета - редактор
На укрытие в селе в Одесской области 40 миллионов: тендер на Prozorro
Вход в укрытие. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В Белгород-Днестровском районе планируют обустроить противорадиационное укрытие, тендер на работы объявили уже второй раз. Общую сметную стоимость оценили более чем в 40 миллионов гривен — ни гривной меньше, чем предыдущая закупка.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Подробности тендера. Фото: скриншот

Больше о тендере

По информации открытого аукциона, заказчиком строительства укрытие по ул. Кишиневская в с. Выпасное стало опорное заведение "Выпаснянский лицей" Мологовской ОТГ. На работы планируется потратить 41 376 888 гривен.

Предложения можно подавать до 16 августа, а уже 19 августа ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Выбранный подрядчик должен сдать работы до 31 декабря текущего года.

Какие работы запланированы

Всего в технической задаче указано более 460 видов работ. Основные из них будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Также планируется полностью провести теплоизоляцию по периметру укрытия, сделать пандус и отопление. Обязательно наличие системы пожарной безопасности и противодымной защиты.

Почему отменили первую закупку

Первый такой тендер был объявлен в прошлом месяце. На представление предложений у участников было 18 суток, однако ни одного так и не поступило. Потому закупку пришлось отменить. Отметим, что сумма первого аукциона также составила 41 376 888 гривен.

Тендер на укрытие для села в Одесской области не состоялся
Торги в первый раз не состоялись. Фото: скриншот

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