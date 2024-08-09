Масштабна пожежа на Одещині: які наслідки

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

На Одещині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що охопила площу близько 20 тисяч квадратних метрів. Попри зусилля пожежників, вогонь завдав шкоди місцевому кладовищу та одній нежитловій будівлі.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

Масштабна пожежа на Одещині

У селі Байтали, Подільського району Одещини, загорілися суха трава та чагарники. Вогонь розповсюдився на площу 20 тис. кв. метрів. На боротьбу із загорянням знадобилося дві години та кілька тонн води. На щастя, жертв серед людей немає.

"Загалом, за минулу добу виникло 186 пожеж в екосистемах України, площею майже 140 га. Найгарячіше було на Дніпропетровщині (56 пожеж, площею 45,03 га), Одещині (35 пожеж, площею 16,09 га) та Харківщині (16 пожеж, площею 14,34 га)", — повідомили у ДСНС України.

Пожежник гасить загоряння сухої трави. Фото: ДСНС

Вигоріло понад 20 га рослинності на Одещині. Фото: ДСНС 1 / 2

Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки та не розпалювати відкритий вогонь, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій. У разі пожежі телефонуйте за номером 101.

Пожежна небезпека на Одещині

Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки: