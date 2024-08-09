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Пожежа на Одещині охопила понад 20 га землі — ДСНС повідомили наслідки

9 серпня 2024 15:46
Верзілова Єлизавета - редактор
Масштабна пожежа на Одещині: які наслідки
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що охопила площу близько 20 тисяч квадратних метрів. Попри зусилля пожежників, вогонь завдав шкоди місцевому кладовищу та одній нежитловій будівлі. 

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Масштабна пожежа на Одещині

У селі Байтали, Подільського району Одещини, загорілися суха трава та чагарники. Вогонь розповсюдився на площу 20 тис. кв. метрів.  На боротьбу із загорянням знадобилося дві години та кілька тонн води. На щастя, жертв серед людей немає.

"Загалом, за минулу добу виникло 186 пожеж в екосистемах України, площею майже 140 га. Найгарячіше було на Дніпропетровщині (56 пожеж, площею 45,03 га), Одещині (35 пожеж, площею 16,09 га) та Харківщині (16 пожеж, площею 14,34 га)", — повідомили у ДСНС України.

  • Масштабна пожежа на Одещині
    Пожежник гасить загоряння сухої трави. Фото: ДСНС
  • Наслідки масштабної пожежі на Одещині
    Вигоріло понад 20 га рослинності на Одещині. Фото: ДСНС
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Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки та не розпалювати відкритий вогонь, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій. У разі пожежі телефонуйте за номером 101.

Пожежна небезпека на Одещині

Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

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