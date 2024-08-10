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У Миколаєві розірвали договір на постачання тролейбусів з білоруською компанією

10 серпня 2024 16:39
Рвачова Анастасія - редактор
У Миколаєві розірвали контракт з білоруською компанією: подробиці
Люди заходять у тролейбус. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Суд закрив провадження у справі КП "Миколаївелектротранс", яке підписало угоду про закупівлю тролейбусів у білоруської компанії Белкомунмаш. Завдяки цьому держава зберегла майже 170 мільйонів бюджетних коштів. 

Про це повідомили 10 серпня в Офісі Генерального прокурора. 

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Деталі справи

Договір мав бути розірваний через те, що тролейбуси, які підлягали поставці, виготовлялись зі складових частин виробництва Белкомунмаш. Воно знаходиться у республіці Білорусь, з якою Україна зупинила торгові відносини у 2022 році. 

Водночас розірвання угоди дало можливість комунальникам знайти нових постачальників тролейбусів. Наразі планується закупка 31 електротранспорту замість 20. Це будуть тролейбуси українського виробництва. 

"Українські тролейбуси мають запас автономного ходу 20 км, що є особливо актуальним в умовах напруженої ситуації з електропостачанням в обласному центрі", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що у Миколаєві залишається досить багато людей похилого віку, які користуються електротранспортом. Тож нові тролейбуси необхідні. 

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