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Обжалование решения ВВК — что делать одесситам, не согласным с медицинскими выводами

11 августа 2024 13:13
Верзилова Єлизавета - редактор
Процедура обжалования решения ВВК: что нужно знать
Военный на медосмотре. Иллюстративное фото: ArmyInform
Верзилова Єлизавета - редактор

Одесситы призывного возраста, имеющие проблемы со здоровьем, должны иметь подтверждающие документы. В противном случае, решение военно-врачебной комиссии (ВВК) может не учитывать особенностей состояния здоровья, а процедура обжалования достаточно сложна, однако вполне возможна.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала юрист Лада Бурич.

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Уровни ВВК и возможности обжалования

В Украине существует несколько уровней военно-врачебных комиссий: районные ТЦК, региональные ВВК и центральные ВВК. Последние являются наивысшей инстанцией, куда можно обратиться для обжалования решения. Обычно такая процедура предусматривает проведение повторного медицинского осмотра.

"Обычно такое обжалование означает, что вас отправляют на повторное медицинское освидетельствование. Но уже с учетом тех медицинских документов и справок, которые свидетельствуют, что предварительное медицинское освидетельствование было неэффективным и не соответствует реальной картине и реальным диагнозам" , — пояснила Лада Бурич.

Лада Бурич об уровне ВЛК
Лада Бурич рассказала об уровнях ВВК. Фото: Новини.LIVE

Проблемы с доступом к решению ВВК

Часто случаются ситуации, когда представители ВВК и ТЦК не предоставляют военнообязанным лицам возможность ознакомиться с решением комиссии. Иногда даже сами пациенты не знают, какой уровень им был установлен. Однако, как отмечает юрист, это не препятствие для обжалования.

"Человек может даже и не знать, какой у него установлен уровень годности. Однако хочу заметить, что чтобы обжаловать такое решение не обязательно его иметь на руках", — прокомментировала правозащитница.

Юристка об обжаловании решения ВЛК. Фото: Новости.
Юристка об обжаловании решения ВВК. Фото: Новини.LIVE

Важно знать, что обжаловать решение ВВК можно даже без его копии. Если вам не предоставили решение комиссии, это не мешает подать жалобу. Юрист советует в заявлении указать дату проведения комиссии и указать, что вы обжалуете ее решение. Наличие копии решения является желаемым, но не обязательным условием для подачи жалобы.

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