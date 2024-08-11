Процедура оскарження рішення ВЛК: що потрібно знати

Військовий на медогляді. Ілюстративне фото: ArmyInform

Одесити призовного віку, які мають проблеми зі здоровʼям, повинні мати документи, які це підтверджують. У протилежному випадку, рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) може бути без урахування особливостей стану здоров'я, а процедура оскарження є досить складною, проте цілком можливою.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла юристка Лада Бурич.

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Рівні ВЛК та можливості оскарження

В Україні існує кілька рівнів військово-лікарських комісій: районні ТЦК, регіональні ВЛК та центральні ВЛК. Останні є найвищою інстанцією, куди можна звернутися для оскарження рішення. Зазвичай, така процедура передбачає проведення повторного медичного огляду.

"Зазвичай таке оскарження означає, що вас відправляють на повторний медичний огляд. Але вже з урахуванням тих медичних документів і довідок, які свідчать, що попередній медичний огляд був неефективний і не відповідає реальній картині і реальним діагнозам", — пояснила Лада Бурич.

Лада Бурич розповіла про рівні ВЛК. Фото: Новини.LIVE

Проблеми з доступом до рішення ВЛК

Часто трапляються ситуації, коли представники ВЛК і ТЦК не надають військовозобов'язаним особам можливості ознайомитися з рішенням комісії. Інколи навіть самі пацієнти не знають, який рівень придатності їм було встановлено. Проте, як зазначає юристка, це не є перешкодою для оскарження.

"Людина може навіть і не знати, який в неї встановлений рівень придатності. Проте хочу зауважити, що аби оскаржити таке рішення не обов'язково його мати на руках", — прокоментувала правозахисниця.

Юристка про оскарження рішення ВЛК. Фото: Новини.LIVE

Важливо знати, що оскаржити рішення ВЛК можна навіть без його копії. Якщо вам не надали рішення комісії, це не заважає подати скаргу. Юристка радить у заяві зазначити дату проведення комісії та вказати, що ви оскаржуєте її рішення. Наявність копії рішення є бажаною, але не обов'язковою умовою для подачі скарги.