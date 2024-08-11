У ДТП на Одещині загибла дитина: поліція повідомила подробиці

У поліції повідомили деталі ДТП, в якій загинула дитина. Фото: Нацполіції

Поліцейські розслідують обставини трьох ДТП, що сталися в Одеській області. Внаслідок аварій загинули дві людини, а четверо були госпіталізовані. Серед постраждалих є діти.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеський області.

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Деталі смертельної ДТП

Однією з найтяжчих автопригод стала ДТП, яка відбулася близько 21-ї години на 394 км траси Київ — Одеса. Попередньо встановлено, що 41-річна водійка автомобіля Nissan Qashqaі в’їхала в причеп вантажівки Volvo, коли 54-річний водій останньої зупинився на роздільній смузі для ремонту.

Внаслідок зіткнення водійка легковика та її 15-річна донька, яка перебувала в автомобілі, загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав і за результатами перевірки виявився тверезим.

"За фактом цієї ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвели до загибелі кількох осіб", — повідомили у поліції.

Травмувались діти в наслідок ДТП

Також близько 19-ї години біля села Одаї, Ширяївської ОТГ, сталася ще одна ДТП за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та IVEKO. Попередньо встановлено, що водій Mercedes дуже близько їхав до авто, яке було попереду. Цю подію також кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

На Одещині сталась ДТП: є постраждалі. Фото: Нацполіція

"Різних травм зазнали двоє пасажирів автомобіля Mercedes-Benz Sprinter — 12-річний хлопчик та 50-річна жінка. Їх госпіталізовано. Водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння — вони були тверезі", — зазначили правоохоронці.

Також біля селища Доброслав сталася ще одна ДТП. За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля Chevrolet, намагаючись об'їхати вибоїну на дорозі, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, за кермом якого перебував 19-річний чоловік.

Два легкових автомобіля зіткнулись. Фото: Нацполіція

Внаслідок зіткнення двоє пасажирів обох автомобілів, 26-річний пасажир Mitsubishi та 20-річний пасажир Chevrolet, отримали різні травми і були госпіталізовані. Обидва водії були тверезими на момент ДТП. Слідчі кваліфікували цю подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.