ДТП на Одещині: деталі смертельної аварії від ДСНС

На Одещині сталась смертельна аварія. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Одеській області на трасі Київ — Одеса сталась смертельна аварія, там зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль. В результаті ДТП загинули дві людини, серед яких — дівчинка 13-ти років.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області.

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Деталі аварії

Трагедія сталася на автодорозі "Київ — Одеса" поблизу села Знам'янка, що у Березівському районі Одеської області. На 399-му кілометрі траси зіткнулися вантажний автомобіль VOLVO та легковий автомобіль Nissan Qashqai. Внаслідок жахливої аварії загинуло двоє людей.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

"Внаслідок події у легковику загинуло дві людини, з них — одна дитина: водійка, 1981 року народження, та пасажирка, 2009 року народження. Співробітники ДСНС, за допомогою гідравлічного інструменту, дістали з понівеченої автівки загиблих та передали працівникам поліції", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі ДТП та причини, що призвели до фатального зіткнення.