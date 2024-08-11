ДТП в Одесской области: детали смертельной аварии от ГСЧС

В Одесской области произошла смертельная авария. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Одесской области на трассе Киев — Одесса произошла смертельная авария, там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, среди которых девочка 13-ти лет.

Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

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Детали аварии

Трагедия произошла на автодороге "Киев — Одесса" вблизи села Знаменка в Березовском районе Одесской области. На 399-м километре трассы столкнулись грузовой автомобиль VOLVO и легковой автомобиль Nissan Qashqai. В результате ужасной аварии погибли два человека.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

"В результате происшествия в легковушке погибли два человека, из них — один ребенок: водитель, 1981 года рождения, и пассажирка, 2009 года рождения. Сотрудники ГСЧС, с помощью гидравлического инструмента, достали из искореженного автомобиля погибших и передали работникам полиции", — говорится в сообщении ГСЧС.

Правоохранители выясняют все детали ДТП и причины, которые привели к роковому столкновению.