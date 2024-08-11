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Полиция сообщила детали смертельного ДТП на трассе Киев — Одесса

11 августа 2024 12:34
Верзилова Єлизавета - редактор
В ДТП в Одесской области погиб ребенок: полиция сообщила подробности
В полиции сообщили детали ДТП, в котором погиб ребенок. Фото: Нацполиции
Верзилова Єлизавета - редактор

Полицейские расследуют обстоятельства произошедших в Одесской области трех ДТП. В результате аварий погибли два человека, а четверо были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети.

Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали смертельного ДТП

Одним из самых тяжелых автопроисшествий стало ДТП, которое произошло около 21 часов на 394 км трассы Киев — Одесса. Предварительно установлено, что 41-летняя водитель автомобиля Nissan Qashqaи въехала в прицеп грузовика Volvo, когда 54-летний водитель последней остановился на раздельной полосе для ремонта.

В результате столкновения водитель легковушки и ее 15-летняя дочь, находившаяся в автомобиле, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал и по результатам проверки оказался трезвым.

"По факту этого ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших гибель нескольких человек", — сообщили в полиции.

Травмировались дети в результате ДТП

Также около 19 часов возле села Одаи, Ширяевской ОТГ, произошло еще одно ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и IVEKO. Предварительно установлено, что водитель Mercedes очень близко ехал к автомобилю, который был впереди. Это событие также квалифицировано по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция сообщила детали смертельного ДТП на трассе Киев — Одесса - фото 1
В Одесской области произошло ДТП: есть пострадавшие. Фото: Нацполиция

"Разные травмы получили два пассажира автомобиля Mercedes-Benz Sprinter — 12-летний мальчик и 50-летняя женщина. Они госпитализированы. Водители проверили на состояние алкогольного опьянения — они были трезвые", — отметили правоохранители.

Также возле поселка Доброслав произошло еще одно ДТП. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Chevrolet, пытаясь объехать выбоину на дороге, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi, за рулем которого находился 19-летний мужчина.

Полиция сообщила детали смертельного ДТП на трассе Киев — Одесса - фото 2
Два легковых автомобиля столкнулись. Фото: Нацполиция

В результате столкновения двое пассажиров обоих автомобилей, 26-летний пассажир Mitsubishi и 20-летний пассажир Chevrolet, получили разные травмы и были госпитализированы. Оба водителя были трезвыми на момент ДТП. Следователи квалифицировали это событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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