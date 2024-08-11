Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Курортний район Одеси сьогодні без води — адреси arrow

Курортний район Одеси сьогодні без води — адреси

11 серпня 2024 12:03
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 11 серпня: адреси
Сьогодні, 11 серпня, в Одесі відключили водопостачання через ремонти. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 11 серпня, цілий мікрорайон Одеси залишився без води через ремонтні роботи. Водопостачання планують повернути до 17:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

  • мікрорайон "Лузанівка" — усі будинки;
  • Миколаївська дорога, 245 — 315 (тільки непарні будинки);
  • 1-й Ювілейний пров., — частково;
  • Соціальна, — частково;
  • Куниці, — частково;
  • Романа Шухевича, — частково;
  • Проценка, — частково;
  • Сергія Ядова, — частково.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • ​Гагаріна проспект, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Також важливі новини дня по темі:

комунальні послуги Одеса ремонт Одеська область вода Новини Одеси відсутність води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:34 Армію РФ в Курській області посилили підкріпленнями з прифронтових районів в Україні, — ISW

12:34 Поліція повідомила деталі смертельної ДТП на трасі Київ — Одеса

12:34 Сенсація на Олімпіаді-2024 — Хассан виграла марафон на останніх метрах

12:22 В Україні автоматично перерахували субсидію — кому потрібно оновити дані в ПФУ

12:08 Дерюгіна пояснила невдачі українських гімнасток на Олімпіаді-2024

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:03 Курортний район Одеси сьогодні без води — адреси

12:01 У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв ракетного удару — які остаточні дані

11:45 На Олімпіаді-2024 Узбекистан виграв п'ять золотих медалей з боксу — це повторення рекорду

11:32 На Львівщині збільшили вартість на добудову школи — візьмуть кредит на 1,22 млн євро

11:23 В пожежі на Одещині загинула жінка — у ДСНС повідомили деталі

12:34 Армію РФ в Курській області посилили підкріпленнями з прифронтових районів в Україні, — ISW

12:34 Поліція повідомила деталі смертельної ДТП на трасі Київ — Одеса

12:34 Сенсація на Олімпіаді-2024 — Хассан виграла марафон на останніх метрах

12:22 В Україні автоматично перерахували субсидію — кому потрібно оновити дані в ПФУ

12:08 Дерюгіна пояснила невдачі українських гімнасток на Олімпіаді-2024

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:03 Курортний район Одеси сьогодні без води — адреси

12:01 У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв ракетного удару — які остаточні дані

11:45 На Олімпіаді-2024 Узбекистан виграв п'ять золотих медалей з боксу — це повторення рекорду

11:32 На Львівщині збільшили вартість на добудову школи — візьмуть кредит на 1,22 млн євро

11:23 В пожежі на Одещині загинула жінка — у ДСНС повідомили деталі

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин