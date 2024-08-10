Зруйнований Росією — в Одесі відновлять будинок за понад 30 млн грн

Наслідки обстрілу Одесі 29 грудня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують відремонтувати багатоквартирний будинок у Малиновському районі, який постраждав від ракетного удару окупантів у грудні минулого року. Днями вже оголосили тендер, згідно з яким на роботи готові витратити понад 30 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону призначений на День Незалежності України — 24 серпня. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2025 року. Загальна вартість робіт — 32 788 802 грн.

Який будинок законсервують

Відомо, що планується капітальний ремонт будинку за адресою: м. Одеса, вул. Середня, 24, корп. 4. Шістнадцятиповерхівка була пошкоджена російською ракетою 29 грудня минулого року.

Що планують зробити: