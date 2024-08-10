Разрушен Россией — в Одессе восстановят дома за более 30 млн грн

В Одессе за более 30 млн гривен восстановят дом, разрушенный Россией
В Одессе планируют отремонтировать многоквартирный дом в Малиновском районе, который пострадал от ракетного удара окупантов в декабре прошлого года. На днях уже огласили тендер, согласно с которым на работы готовы потратить более 30 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Покупка запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона назначено на День Независимости Украины — 24 августа. Работы должны проводиться до 31 декабря 2025 года. Общая стоимость работ — 32 788 802 грн.
Какой дом законсервируют
Известно, что планируется капитальный ремонт дома по адресу: г. Одесса, ул. Средняя, 24, корп. 4. Шестнадцатиэтажка была повреждена российской ракетой 29 декабря прошлого года.
Что планируют сделать:
- Демонтаж разрушенной части здания;
- восстановление стен и перегородок;
- установка креплений перекрытия;
- восстановление фасада;
- ремонт кровли;
- восстановление системы холодного и горячего
- водоснабжение квартир;
- восстановление систем вентиляции, канализации и дымоудаления;
- ремонт лифтов и другие.
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