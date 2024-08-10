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В Одессе за более 30 млн гривен восстановят дом, разрушенный Россией

10 августа 2024 16:07
Верзилова Єлизавета - редактор
Разрушен Россией — в Одессе восстановят дома за более 30 млн грн
Последствия обстрела в Одессе 29 декабря 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе планируют отремонтировать многоквартирный дом в Малиновском районе, который пострадал от ракетного удара окупантов в декабре прошлого года. На днях уже огласили тендер, согласно с которым на работы готовы потратить более 30 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Покупка запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона назначено на День Независимости Украины — 24 августа. Работы должны проводиться до 31 декабря 2025 года. Общая стоимость работ — 32 788 802 грн.

Какой дом законсервируют

Известно, что планируется капитальный ремонт дома по адресу: г. Одесса, ул. Средняя, 24, корп. 4. Шестнадцатиэтажка была повреждена российской ракетой 29 декабря прошлого года.

Что планируют сделать:

  • Демонтаж разрушенной части здания;
  • восстановление стен и перегородок;
  • установка креплений перекрытия;
  • восстановление фасада;
  • ремонт кровли;
  • восстановление системы холодного и горячего
  • водоснабжение квартир;
  • восстановление систем вентиляции, канализации и дымоудаления;
  • ремонт лифтов и другие.

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