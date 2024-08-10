Законность видеосъемки вручения повесток в Одессе: ответ юриста

Мужчине выписывают повестку. Фото: Суспільне

В Одессе нередким явлением конфликты между военнообязанными гражданами и представителями территориальных центров комплектования (ТЦК) или полиции. Причиной таких столкновений является, в частности, несогласие с военными во время вручения повесток. Однако граждане имеют законное право защищать свои права, фиксируя поведение военных на видео.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала юрист Лада Бурич.

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Административная ответственность за необновление данных

Согласно законодательству военнообязанные граждане обязаны предоставлять свои документы по требованию представителей ТЦК или полиции. Если документы не обновлены, это может стать основанием для административной ответственности. В то же время отказ предоставить документы или отказаться от вручения повестки может привести к задержанию полицией и доставке в ТЦК.

"Если такие документы не были обновлены, здесь уже вопрос о наличии административной ответственности и привлечении к такой ответственности. Если лицо не хочет предоставлять такие документы и отказывается от вручения повестки, в таком случае действительно только полиция может задержать такое лицо и доставить в ТЦК", — подчеркнула юрист.

Законность съемки действий ТЦК

В соответствии с Постановлением Кабмина видеосъемка процедуры вручения повестки вполне законна и даже обязательна, особенно если во время процедуры выявляются нарушения. Однако на практике это может быть сложно из-за отсутствия бодикамер у представителей ТЦК и СП и возможных попыток изъять телефоны у гражданского.

"Согласно постановлению 560, установлена обязанность видеофиксации при вручении повесток, хотя это требование еще не полностью реализовано. Бодикамеры есть в полиции, но еще нет у сотрудников ТЦК. Соответственно, надо доставать свой телефон и фиксировать. Эти лица осуществляют свои служебные полномочия и их можно снимать, особенно если есть нарушения", — отметила Лада Бурич.