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Стычки с сотрудниками ТЦК и полиции в Одессе — насколько законна видеосъемка

10 августа 2024 18:03
Верзилова Єлизавета - редактор
Законность видеосъемки вручения повесток в Одессе: ответ юриста
Мужчине выписывают повестку. Фото: Суспільне
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе нередким явлением конфликты между военнообязанными гражданами и представителями территориальных центров комплектования (ТЦК) или полиции. Причиной таких столкновений является, в частности, несогласие с военными во время вручения повесток. Однако граждане имеют законное право защищать свои права, фиксируя поведение военных на видео.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала юрист Лада Бурич.

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Согласно законодательству военнообязанные граждане обязаны предоставлять свои документы по требованию представителей ТЦК или полиции. Если документы не обновлены, это может стать основанием для административной ответственности. В то же время отказ предоставить документы или отказаться от вручения повестки может привести к задержанию полицией и доставке в ТЦК.

"Если такие документы не были обновлены, здесь уже вопрос о наличии административной ответственности и привлечении к такой ответственности. Если лицо не хочет предоставлять такие документы и отказывается от вручения повестки, в таком случае действительно только полиция может задержать такое лицо и доставить в ТЦК", — подчеркнула юрист.

Законность съемки действий ТЦК

В соответствии с Постановлением Кабмина видеосъемка процедуры вручения повестки вполне законна и даже обязательна, особенно если во время процедуры выявляются нарушения. Однако на практике это может быть сложно из-за отсутствия бодикамер у представителей ТЦК и СП и возможных попыток изъять телефоны у гражданского.

"Согласно постановлению 560, установлена обязанность видеофиксации при вручении повесток, хотя это требование еще не полностью реализовано. Бодикамеры есть в полиции, но еще нет у сотрудников ТЦК. Соответственно, надо доставать свой телефон и фиксировать. Эти лица осуществляют свои служебные полномочия и их можно снимать, особенно если есть нарушения", — отметила Лада Бурич.

Можно ли снимать ТЦК: ответ юриста
Юрист Лада Бурич о законности съемки действий ТЦК и полиции. Фото: Новини.LIVE

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Одесса полиция видео Одесская область военный призыв Новости Одессы мобилизация повестки ТЦК и СП юрист

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