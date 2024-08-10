Законность видеосъемки вручения повесток в Одессе: ответ юриста

Стычки с сотрудниками ТЦК и полиции в Одессе — насколько законна видеосъемка
В Одессе нередким явлением конфликты между военнообязанными гражданами и представителями территориальных центров комплектования (ТЦК) или полиции. Причиной таких столкновений является, в частности, несогласие с военными во время вручения повесток. Однако граждане имеют законное право защищать свои права, фиксируя поведение военных на видео.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала юрист Лада Бурич.
Административная ответственность за необновление данных
Согласно законодательству военнообязанные граждане обязаны предоставлять свои документы по требованию представителей ТЦК или полиции. Если документы не обновлены, это может стать основанием для административной ответственности. В то же время отказ предоставить документы или отказаться от вручения повестки может привести к задержанию полицией и доставке в ТЦК.
"Если такие документы не были обновлены, здесь уже вопрос о наличии административной ответственности и привлечении к такой ответственности. Если лицо не хочет предоставлять такие документы и отказывается от вручения повестки, в таком случае действительно только полиция может задержать такое лицо и доставить в ТЦК", — подчеркнула юрист.
Законность съемки действий ТЦК
В соответствии с Постановлением Кабмина видеосъемка процедуры вручения повестки вполне законна и даже обязательна, особенно если во время процедуры выявляются нарушения. Однако на практике это может быть сложно из-за отсутствия бодикамер у представителей ТЦК и СП и возможных попыток изъять телефоны у гражданского.
"Согласно постановлению 560, установлена обязанность видеофиксации при вручении повесток, хотя это требование еще не полностью реализовано. Бодикамеры есть в полиции, но еще нет у сотрудников ТЦК. Соответственно, надо доставать свой телефон и фиксировать. Эти лица осуществляют свои служебные полномочия и их можно снимать, особенно если есть нарушения", — отметила Лада Бурич.
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