Очереди на государственной границе: какая ситуация в Одесской области

Самое время отправиться в путешествие — какая ситуация с пробками на трассах Одесчины
В субботу вечером, 10 августа, фиксируются незначительные пробки в сторону молдавской границы. Наибольшее скопление машин наблюдается в пределах Нижнеднестровского национального парка.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас путь в Паланку почти не усложнен, есть только скопление машин на подъезде к самому КПП "Маяки — Паланка — Удобное". Так что дорога к государственной границе займет 1 час 16 минут, однако из-за проверки документов это время может затянуться.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Доезд сюда усложнен пробками в направлении границы, а на пересечение пути придется потратить 24 минуты.
Пробки на Орловке
В то же время, дорога на международной трассе М-15 на юге Одесской области свободна. Есть небольшая тянучка в пределах Днестровского лимана из-за ремонта дорожного полотна. Дорога к Дунаю, по данным картографического сервиса будет составлять 3 часа 49 минут.
Цены на горючее
По данным мониторингового портала, 9 августа средняя стоимость бензина, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,99 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,33 грн/л;
- дизельное топливо — 52,78 грн/л;
- сжиженный газ — 27,93 грн/л.
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