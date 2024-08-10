Очереди на государственной границе: какая ситуация в Одесской области

Пробки на дороге из Одессы в Тудору. Фото: скришот

В субботу вечером, 10 августа, фиксируются незначительные пробки в сторону молдавской границы. Наибольшее скопление машин наблюдается в пределах Нижнеднестровского национального парка.

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Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас путь в Паланку почти не усложнен, есть только скопление машин на подъезде к самому КПП "Маяки — Паланка — Удобное". Так что дорога к государственной границе займет 1 час 16 минут, однако из-за проверки документов это время может затянуться.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Доезд сюда усложнен пробками в направлении границы, а на пересечение пути придется потратить 24 минуты.

Дорога в Тудору. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, дорога на международной трассе М-15 на юге Одесской области свободна. Есть небольшая тянучка в пределах Днестровского лимана из-за ремонта дорожного полотна. Дорога к Дунаю, по данным картографического сервиса будет составлять 3 часа 49 минут.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 9 августа средняя стоимость бензина, дизеля и автомобильного газа такова: