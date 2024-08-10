Помогали уклонистам уехать из Украины: в Одесской области задержали супругов бизнесменов

Пограничники задержали уклонистов. Фото: ГНСУ

В Одесской области пограничники задержали мужчину и женщину, занимавшуюся незаконным бизнесом. Семейная пара помогала военнообязанным уехать в Молдову через так называемое Приднестровье.

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Об этом 10 августа сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Детали преступления

Жители Подольского района пытались вывезти семерых военнообязанных мужчин за границу, чтобы они избежали мобилизации. Горе-бизнесмены на двух автомобилях "Mercedes" и "Hyundai" планировали заработать на таком трансфере по 200 долларов США с каждого пассажира и по 10 тыс. гривен от организатора телеграмм-канала. В общем, в случае удачного соглашения все "клиенты" должны были уплатить от 80 до 120 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Перевозчикам сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Сообщения об их действиях направлены в Нацполицию.

Что касается "пассажиров", то на них составили админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит административный арест на 15 дней. Дела направлены в суд.