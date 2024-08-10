оккупанты скрывают от людей реальную ситуацию на оккупированных территориях

Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: скриншот с видео

После успешной высадки украинских разведчиков на оккупированную Кинбурнскую косу, российское МО начало придумывать новые фейки и "победы" о том, что уничтожили вроде бы 12 лодок с ГУРовцами. Однако российские пропагандисты подтверждают ликвидацию бронетехники и личного состава и обвиняют свое руководство во лжи.

Об этом в эфире информационного марафона "Эспрессо" 10 августа сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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По его словам, российские военные начинают уставать от постоянных "побед на бумаге", когда на оккупированном юге вражеская армия имеет большие потери.

"Снова наврали. Снова местные царьки и выше пытаются себя оправдать, а украинцы через несколько часов выставляют видео с успешной работой. И больше всего их триггерит именно украинский флаг на их божестве Суворове", — передает Сергей Братчук.

Украинский фланг на памятнике. Фото: скриншот с видео

Кроме того, спикер УДА считает, что такие "победы" российское командование будет только увеличивать. Таким образом, они будут пытаться прикрыть реальную ситуацию в Курской области.

"Они обещали Киев за три дня, а почти три года не могут продвинуться. Так сейчас еще и фронт открылся на их территории", — добавил Братчук.