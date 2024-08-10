оккупанты скрывают от людей реальную ситуацию на оккупированных территориях

Россияне не верят в высадку ВСУ на Кинбурнскую косу — Братчук объяснил их реакцию
После успешной высадки украинских разведчиков на оккупированную Кинбурнскую косу, российское МО начало придумывать новые фейки и "победы" о том, что уничтожили вроде бы 12 лодок с ГУРовцами. Однако российские пропагандисты подтверждают ликвидацию бронетехники и личного состава и обвиняют свое руководство во лжи.
Об этом в эфире информационного марафона "Эспрессо" 10 августа сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
По его словам, российские военные начинают уставать от постоянных "побед на бумаге", когда на оккупированном юге вражеская армия имеет большие потери.
"Снова наврали. Снова местные царьки и выше пытаются себя оправдать, а украинцы через несколько часов выставляют видео с успешной работой. И больше всего их триггерит именно украинский флаг на их божестве Суворове", — передает Сергей Братчук.
Кроме того, спикер УДА считает, что такие "победы" российское командование будет только увеличивать. Таким образом, они будут пытаться прикрыть реальную ситуацию в Курской области.
"Они обещали Киев за три дня, а почти три года не могут продвинуться. Так сейчас еще и фронт открылся на их территории", — добавил Братчук.
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