Нарушения более чем на 6 млрд гривен на Одесской таможне - детали работы

Собака производит обыск авто на таможне. Фото: Facebook/Одесская таможня

Одесская таможня выявила нарушений на сумму, достигающую впечатляющих 6,3 миллиарда гривен в течение семи месяцев 2024 года. Всего за это время было зафиксировано более 800 соответствующих случаев, что вдвое превышает прошлогодние данные за такой же период.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Данные работы Одесской таможни. Фото: Одесская таможня

Что чаще всего пытались провезти

В рамках 300 дел таможня временно изъяла товары на сумму 13,5 миллиона гривен. Среди конфискованных предметов:

промышленные товары на сумму 12,4 миллиона;

продовольственные товары на 1,6 миллиона;

транспортных средств на 460 тысяч гривен.

Сообщение Одесской таможни. Фото: скриншот

Как нарушители теряли миллионы

В общей сложности таможенники Одесщины наложили административные штрафы на общую сумму 6,3 миллиона гривен, с которых в государственный бюджет уже взыскано 2,4 миллиона.

Кроме того, уже передано в суд 540 дел на общую сумму 6,2 миллиарда гривен. По результатам их рассмотрения наложено взысканий на сумму 84,7 миллиона гривен. Еще почти 3 миллиона гривен было уплачено в бюджет по 42 делам по незаконному перемещению иностранной валюты.