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Одеська митниця виявила порушень на 6,3 мільярда гривень — деталі

10 серпня 2024 11:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Порушення на понад 6 млрд гривень на Одеській митниці - деталі роботи
Собака проводить обшук авто на митниці. Фото: Facebook/Одеська митниця
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеська митниця виявила порушень на суму, що сягає вражаючих 6,3 мільярда гривень протягом семи місяців 2024 року.  Загалом за цей час було зафіксовано понад 800 відповідник випадків, що вдвічі перевищує минулорічні дані за такий самий період.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Дані роботи Одеської митниці. Фото: Одеська митниця

Що найчастіше намагались провезти

В рамках 300 справ митниця тимчасово вилучила товари на суму 13,5 мільйонів гривень. Серед конфіскованих предметів: 

  • промислові товари на суму 12,4 мільйона; 
  • продовольчі товари на 1,6 мільйона;
  • транспортні засоби на 460 тисяч гривень. 
Одеська митниця виявила порушень на 6,3 мільярда гривень — деталі - фото 2
Допис Одеської митниці. Фото: скриншот

Як порушники втрачали мільйони

Загалом митники Одещини наклали адміністративні штрафи на загальну суму 6,3 мільйона гривень, з яких до державного бюджету вже стягнуто 2,4 мільйона.

Крім того, вже передано до суду 540 справ на загальну суму 6,2 мільярда гривень. За результатами їхнього розгляду, накладено стягнень на суму 84,7 мільйона гривень. Ще майже 3 мільйони гривень було сплачено до бюджету за 42 справами щодо незаконного переміщення іноземної валюти.

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