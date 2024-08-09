Намагався провезти канабіс та зброю через КПП на Одещині: затримали іноземця

Службовий собака проводить обшуки на митниці Одещини. Фото: Одеська митниця

На пункті пропуску "Орлівка" службова собака Одеської митниці Шейла допомогла розкрити цілу колекцію заборонених предметів. Серед знахідок була зброя, набої та наркотики — усе майно митники вилучили, а на іноземця склали протокол до поліції.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Іноземець, який в'їжджав в Україну на своєму автомобілі, впевнено обрав "зелений" коридор. На контролі він зазначив, що не везе нічого забороненого або такого, що потребує декларування. Проте, його самовпевненість не обманула гострий нюх Шейли.

Допис щодо затримання іноземця на Одещині. Фото: скриншот

Собака, спеціалізуючись на пошуку наркотиків та зброї, відразу звернула увагу на речовий ящик для дрібниць у автомобілі. Там митники знайшли пістолет травматичної дії та 25 набоїв до нього, а також металеву коробочку з кількома грамами канабісу.

Що виявили у іноземця на митниці Одещини. Фото: Одеська митниця

Які наслідки

Фігурант залишився без наркотиків, зброї та набоїв — усе майно вилучили співробітники Митниці. На іноземця склали протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України, також направили до правоохоронних органів повідомлення за ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотиків). За такий злочин йому загрожує до восьми років ув'язнення.