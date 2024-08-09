Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Джентельменський набір на одеській митниці — іноземець хотів провезти зброю та наркотики arrow

Джентельменський набір на одеській митниці — іноземець хотів провезти зброю та наркотики

9 серпня 2024 18:02
Верзілова Єлизавета - редактор
Намагався провезти канабіс та зброю через КПП на Одещині: затримали іноземця
Службовий собака проводить обшуки на митниці Одещини. Фото: Одеська митниця
Верзілова Єлизавета - редактор

На пункті пропуску "Орлівка" службова собака Одеської митниці Шейла допомогла розкрити цілу колекцію заборонених предметів. Серед знахідок була зброя, набої та наркотики — усе майно митники вилучили, а на іноземця склали протокол до поліції. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

Читайте також:

Цікава знахідка

Іноземець, який в'їжджав в Україну на своєму автомобілі, впевнено обрав "зелений" коридор. На контролі він зазначив, що не везе нічого забороненого або такого, що потребує декларування. Проте, його самовпевненість не обманула гострий нюх Шейли.

Намагався провезти канабіс та зброю через КПП на Одещині
Допис щодо затримання іноземця на Одещині. Фото: скриншот

Собака, спеціалізуючись на пошуку наркотиків та зброї, відразу звернула увагу на речовий ящик для дрібниць у автомобілі. Там митники знайшли пістолет травматичної дії та 25 набоїв до нього, а також металеву коробочку з кількома грамами канабісу. 

Майно іноземця вилучили на митниці
Що виявили у іноземця на митниці Одещини. Фото: Одеська митниця

Які наслідки

Фігурант залишився без наркотиків, зброї та набоїв — усе майно вилучили співробітники Митниці. На іноземця склали протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України, також направили до правоохоронних органів повідомлення за ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотиків). За такий злочин йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса іноземець Митна служба Одеська область Новини Одеси митниця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:26 Захисники відбили 12 атак на Покровському напрямку, — зведення Генштабу

18:25 У Празі через обвал фасаду загинув український хірург

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

18:02 Джентельменський набір на одеській митниці — іноземець хотів провезти зброю та наркотики

18:01 Дональд Трамп раптово заявив про мирну угоду між Україною та Росією — основні деталі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:50 Стало відомо, яку зарплату отримав Садовий та його заступники у липні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

17:47 Брав за свої послуги 30 тис. доларів — затримано організатора, який переправляв чоловіків у Румунію

17:44 Наступ на Курську область — легіон "Свобода Росії" звернувся із закликом до місцевого населення

17:32 Кількість загиблих через ракетний удар по Костянтинівці знову зросла

18:26 Захисники відбили 12 атак на Покровському напрямку, — зведення Генштабу

18:25 У Празі через обвал фасаду загинув український хірург

18:02 Джентельменський набір на одеській митниці — іноземець хотів провезти зброю та наркотики

18:01 Дональд Трамп раптово заявив про мирну угоду між Україною та Росією — основні деталі

17:50 Стало відомо, яку зарплату отримав Садовий та його заступники у липні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:47 Брав за свої послуги 30 тис. доларів — затримано організатора, який переправляв чоловіків у Румунію

17:44 Наступ на Курську область — легіон "Свобода Росії" звернувся із закликом до місцевого населення

17:32 Кількість загиблих через ракетний удар по Костянтинівці знову зросла

17:30 В Харкові затримали чоловіка, який пропонував за гроші допомогти ухилитися від мобілізації

17:29 На трасі Одеса — Рені фіксуються затори — де водіям доведеться простояти сьогодні ввечері

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

8 серпня 2024

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні