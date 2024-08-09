Пытался провезти каннабис и оружие через КПП в Одесской области: задержали иностранца

Служебная собака проводит обыски на таможне Одесчины. Фото: Одесская таможня

На пункте пропуска "Орловка" служебная собака Одесской таможни Шейла помогла раскрыть целую коллекцию запрещенных предметов. Среди находок были оружие, патроны и наркотики — все имущество таможенники изъяли, а на иностранца составили протокол в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Интересная находка

Иностранец, въезжавший в Украину на своем автомобиле, уверенно выбрал "зеленый" коридор. На контроле он отметил, что не везет ничего запрещенного или нуждающегося в декларировании. Тем не менее, его самоуверенность не обманула острое обоняние Шейлы.

Сообщение о задержании иностранца в Одесской области. Фото: скриншот

Собака, специализируясь на поиске наркотиков и оружия, сразу обратила внимание на вещевой ящик для мелочей в автомобиле. Там таможенники обнаружили пистолет травматического действия и 25 патронов к нему, а также металлическую коробочку с несколькими граммами каннабиса.

Обнаружили у иностранца на таможне Одесщины. Фото: Одесская таможня

Какие последствия

Фигурант остался без наркотиков, оружия и патронов — все имущество изъяли сотрудники таможни. На иностранца был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, также направили в правоохранительные органы уведомления по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотиков). За такое преступление ему грозит до восьми лет заключения.