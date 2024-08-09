Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На трассе Одесса — Рени фиксируются пробки — где водителям придется простоять сегодня вечером arrow

На трассе Одесса — Рени фиксируются пробки — где водителям придется простоять сегодня вечером

9 августа 2024 17:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Выезд из Одессы за границу сегодня, 9 августа: какая ситуация на трассе
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В пятницу вечером, 9 августа, фиксируются значительные пробки на выезде из Одессы. Также в сторону Бессарабии на автодороге М-15 движение значительно затруднено. Кроме того, очереди из автомобилей наблюдаются и на некоторых КПП нашего региона.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть большая пробка на выезде из города. Также скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным рядом с Нижнеднестровским национальным природным парком. Там очередь достигает трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом.

Пробки в направлении Паланки 9 августа
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Доезд сюда усложнен пробками в направлении Паланки, на самом пункте также пробки — участок обозначен оранжевым цветом.

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора" 9 августа
Очередь на КПП. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Пробки в направлении Орловки 9 августа
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть" 9 августа
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 9 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,78 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,93 грн/л.

Также важные новости дня по теме:

Одесса Молдова КПП Румыния авто Одесская область пробки Новости Одессы очереди очереди на границе

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:32 Число погибших из-за ракетного удара по Константиновке снова возросло

17:30 В Харькове задержан мужчина, который предлагал за деньги помочь уклониться от мобилизации

17:29 На трассе Одесса — Рени фиксируются пробки — где водителям придется простоять сегодня вечером

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

17:20 Беленюк прокомментировал, что президент НОК не поздравил его с бронзой на Олимпиаде

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

17:13 Отсрочка для студентов — юрист объяснила последовательность получения образования

17:09 Правительство провело выездное заседание на Черниговщине — что обсуждали

17:00 Денежная помощь на оздоровление для военных — когда можно получить выплаты

16:59 Россияне повторно атаковали Константиновку — есть пострадавшие

16:58 Сливал россиянам артпозиции ВСУ под Покровском — в Украине судили коллаборанта

17:32 Число погибших из-за ракетного удара по Константиновке снова возросло

17:30 В Харькове задержан мужчина, который предлагал за деньги помочь уклониться от мобилизации

17:29 На трассе Одесса — Рени фиксируются пробки — где водителям придется простоять сегодня вечером

17:20 Беленюк прокомментировал, что президент НОК не поздравил его с бронзой на Олимпиаде

17:13 Отсрочка для студентов — юрист объяснила последовательность получения образования

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

17:09 Правительство провело выездное заседание на Черниговщине — что обсуждали

17:00 Денежная помощь на оздоровление для военных — когда можно получить выплаты

16:59 Россияне повторно атаковали Константиновку — есть пострадавшие

16:58 Сливал россиянам артпозиции ВСУ под Покровском — в Украине судили коллаборанта

16:55 В Киеве патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, прыгнув с моста

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Text

16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

8 августа 2024

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

30 июля 2024

06:10 Пенсии по инвалидности — какие начислят минимальные размеры выплат в августе