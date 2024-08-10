Окупанти приховують від людей реальну ситуацію на окупованих територіях

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: скриншот з відео

Після успішної висадки українських розвідників на окуповану Кінбурнську косу, російське МО почало вигадувати нові фейки та "перемоги" про те, що знищили начебто 12 човнів з ГУРівцями. Проте російські пропагандисти підтверджують ліквідацію бронетехніки та особового складу та звинувачують своє керівництво у брехні.

Про це в етері інформаційного марафону "Еспресо" 10 серпня повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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За його словами, російські військові починають втомлюватися від постійних "перемог на папері", коли на окупованому півдні ворожа армія має великі втрати.

"Знову набрехали. Знову місцеві царьки і вище намагаються себе виправдати, а українці за кілька годин виставляють відео з успішною роботою. І найбільше їх тригерить саме український прапор на їхньому божестві Суворові", — передає Сергій Братчук.

Український прапор на памʼятнику. Фото: скриншот з відео

Крім того, речник УДА вважає, що такі "перемоги" російське командування буде тільки збільшувати. Таким чином вони намагатимуться прикрити реальну ситуацію у Курській області.

"Вони обіцяли Київ за три дні, а майже три роки не можуть просунутися. Так зараз ще й фронт відкрився на їхній території", — додав Братчук.