Окупанти приховують від людей реальну ситуацію на окупованих територіях

Росіяни не вірять у висадку ЗСУ на Кінбурнську косу — Братчук пояснив їхню реакцію
Після успішної висадки українських розвідників на окуповану Кінбурнську косу, російське МО почало вигадувати нові фейки та "перемоги" про те, що знищили начебто 12 човнів з ГУРівцями. Проте російські пропагандисти підтверджують ліквідацію бронетехніки та особового складу та звинувачують своє керівництво у брехні.
Про це в етері інформаційного марафону "Еспресо" 10 серпня повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
За його словами, російські військові починають втомлюватися від постійних "перемог на папері", коли на окупованому півдні ворожа армія має великі втрати.
"Знову набрехали. Знову місцеві царьки і вище намагаються себе виправдати, а українці за кілька годин виставляють відео з успішною роботою. І найбільше їх тригерить саме український прапор на їхньому божестві Суворові", — передає Сергій Братчук.
Крім того, речник УДА вважає, що такі "перемоги" російське командування буде тільки збільшувати. Таким чином вони намагатимуться прикрити реальну ситуацію у Курській області.
"Вони обіцяли Київ за три дні, а майже три роки не можуть просунутися. Так зараз ще й фронт відкрився на їхній території", — додав Братчук.
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