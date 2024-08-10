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Дан Балан на концерте в Одессе покорил публику неожиданным поступком

10 августа 2024 11:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Молдавский певец Дан Балан заговорил по-украински на концерте в Одессе
Певец Дан Балан на концерте. Фото: Pre-Party.com.ua
Верзилова Єлизавета - редактор

На пляжном комплексе Ibiza в Одессе состоялся концерт известного молдавского музыканта Дан Балана. Несмотря на драйв и любимые хиты, больше всего покорило сердца слушателей то, что между песнями артист говорил на украинском языке.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Эмоции и поддержка Украины

Дан Балан, известный своим хитом Dragostea Din Tei, покорил аудиторию не только музыкой, но и своей искренностью. Между исполнением песен он обращался к публике на украинском языке, что вызвало особый восторг среди присутствующих. Этим артист подчеркнул свою поддержку Украины.

"Одесса! Одесса! Сколько эмоций в этом городе! Как вам мой украинский? Сегодня я буду говорить на этом замечательном языке", — отметил артист.

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