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Дан Балан на концерті в Одесі підкорив публіку несподіваним вчинком

10 серпня 2024 11:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Молдавський співак Дан Балан заговорив українською на концерті в Одесі
Співак Дан Балан на концерті. Фото: Pre-Party.com.ua
Верзілова Єлизавета - редактор

На пляжному комплексі Ibiza в Одесі відбувся концерт відомого молдавського музиканта Дан Балана. Попри драйв та улюблені хіти найбільше підкорило серця слухачів це те, що між піснями артист говорив українською мовою.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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 Емоції та підтримка України

Дан Балан, відомий своїм хітом Dragostea Din Tei, підкорив аудиторію не тільки музикою, але й своєю щирістю. Між виконанням пісень він звертався до публіки українською мовою, що викликало особливе захоплення серед присутніх. Цим артист підкреслив свою підтримку України.

"Одеса! Одеса! Скільки емоцій у цьому місті! Як вам моя українська? Сьогодні я буду говорити цією чудовою мовою", — зазначив артист.

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Одеса Молдова концерт Україна українська мова Дан Балан пісні шоу-бізнес Новини Одеси

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