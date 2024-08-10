Допомагали ухилянтам виїхати з України: на Одещині затримали подружжя бізнесменів

Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали чоловіка та жінку, які займалися незаконним бізнесом. Сімейна пара допомагала військовозобовʼязаним виїхати до Молдови через так зване Придністровʼя.

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Про це 10 серпня повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Деталі злочину

Мешканці Подільського району намагалися вивезти сімох військовозобовʼязаних чоловіків за кордон, щоб ті уникнули мобілізації. Горе-бізнесмени на двох автівках "Mercedes" та "Hyundai" планували заробити на такому трансфері по 200 доларів США з кожного пасажира та по 10 тис. гривень від організатора телеграм-каналу. Загалом у разі вдалої угоди всі "клієнти" мали сплатити від 80 до 120 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Перевізникам повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Повідомлення щодо їхніх дій скеровано до Нацполіції.

Що стосується "пасажирів", то на них склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує адміністративний арешт на 15 діб. Справи скеровано до суду.