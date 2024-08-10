Черги на державному кордоні: яка ситуація в Одеській області

Затори на дорозі з Одеси до Тудори. Фото: скришот

У суботу ввечері, 10 серпня, фіксуються незначні затори у бік молдавського кордону. Найбільше скупчення машин спостерігається у межах Нижньодністровського національного парку.

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Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Наразі шлях до Паланки майже не ускладнений, є лише скупчення машин на підʼїзді до самого КПП "Маяки — Паланка — Удобне". Тож дорога до державного кордону займе 1 годину 16 хвилин, однак через перевірку документів цей час може затягнутися.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі також зафіксована черга на перетин кордону. Доїзд сюди ускладнений заторами в напрямку кордону, а на перетин шляху доведеться витратити 24 хвилини.

Дорога до Тудори. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас дорога на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області вільна. Є невелика тягнучка у межах Дністровського лиману через ремонт дорожнього полотна. Дорога до Дунаю, за даними картографічного сервісу, становитиме 3 години 49 хвилин.

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 9 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така: