Черги на державному кордоні: яка ситуація в Одеській області

Саме час вирушити у подорож — яка ситуація з заторами на трасах Одещини
У суботу ввечері, 10 серпня, фіксуються незначні затори у бік молдавського кордону. Найбільше скупчення машин спостерігається у межах Нижньодністровського національного парку.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі шлях до Паланки майже не ускладнений, є лише скупчення машин на підʼїзді до самого КПП "Маяки — Паланка — Удобне". Тож дорога до державного кордону займе 1 годину 16 хвилин, однак через перевірку документів цей час може затягнутися.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі також зафіксована черга на перетин кордону. Доїзд сюди ускладнений заторами в напрямку кордону, а на перетин шляху доведеться витратити 24 хвилини.
Затори на Орлівку
Водночас дорога на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області вільна. Є невелика тягнучка у межах Дністровського лиману через ремонт дорожнього полотна. Дорога до Дунаю, за даними картографічного сервісу, становитиме 3 години 49 хвилин.
Ціни на пальне
За даними моніторингового порталу, 9 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,99 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,33 грн/л;
- дизельне пальне — 52,78 грн/л;
- скраплений газ — 27,93 грн/л.
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