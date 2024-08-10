Законність відеозйомки вручення повісток в Одесі: відповідь юристки

Чоловіку виписують повістку. Фото: Суспільне

В Одесі нерідким явищем є конфлікти між військовозобов'язаними громадянами та представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) або поліції. Причиною таких сутичок є, зокрема, незгода з діями військових під час вручення повісток. Однак громадяни мають законне право захищати свої права, фіксуючи поведінку військових на відео.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла юристка Лада Бурич.

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Адміністративна відповідальність за неоновлення даних

Згідно з законодавством військовозобов’язані громадяни зобов’язані надавати свої документи на вимогу представників ТЦК або поліції. Якщо документи не оновлені, це може стати підставою для адміністративної відповідальності. Водночас, відмова надати документи або відмовитися від вручення повістки може призвести до затримання поліцією і доставки до ТЦК.

"Якщо такі документи не були оновлені, тут вже питання про наявність адміністративної відповідальності і притягнення до такої відповідальності. Якщо особа не хоче надавати такі документи і відмовляється від вручення повістки, в такому випадку дійсно тільки поліція може затримати таку особу і доставити до ТЦК", — наголосила юристка.

Законність фільмування дій ТЦК

Відповідно до Постанови Кабміну відеозйомка процедури вручення повістки є цілком законною та навіть обов'язковою, особливо якщо під час процедури виявляються порушення. Проте, на практиці це може бути складно через відсутність бодікамер у представників ТЦК та СП та можливі спроби вилучити телефони у цивільного.

"Згідно з постановою 560, встановлено обов'язок відеофіксації під час вручення повісток, хоча ця вимога ще не повністю реалізована. Бодікамери є ц поліції, але ще немає у співробітників ТЦК. Відповідно, треба діставати свій телефон і фіксувати. Ці особи здійснюють свої службові повноваження і їх можна знімати, особливо, якщо є порушення", — зазначила Лада Бурич.