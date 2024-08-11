Смертельна пожежа на Одещині: деталі від ДСНС

В пожежі на Одещині загинула жінка — у ДСНС повідомили деталі
У Роздільнянському районі Одеської області сталася трагічна пожежа в одноповерховому будинку. Вогонь охопив площу близько 20 квадратних метрів, а на місці рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.
Деталі інциденту
У селі Цебрикове, що на півночі Одещини, сталось загоряння в нежитлових приміщеннях — вогонь поширився на площу 20 квадратних метрів. На місце події оперативно прибули рятувальники, які одразу приступили до ліквідації пожежі.
"На жаль, у процесі гасіння вогню було виявлено тіло загиблої жінки, 1984 року народження. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються", — йдеться у повідомленні ДСНС.
У ліквідації вогню брали участь вісім рятувальників та були залучені дві одиниці пожежної техніки. Вогнеборці нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки, особливо в умовах підвищеної небезпеки виникнення загорянь через суху рослинність, що фіксується на території області.
Пожежна небезпека на Одещині
Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
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