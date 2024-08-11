Смертельна пожежа на Одещині: деталі від ДСНС

Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

У Роздільнянському районі Одеської області сталася трагічна пожежа в одноповерховому будинку. Вогонь охопив площу близько 20 квадратних метрів, а на місці рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

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Деталі інциденту

У селі Цебрикове, що на півночі Одещини, сталось загоряння в нежитлових приміщеннях — вогонь поширився на площу 20 квадратних метрів. На місце події оперативно прибули рятувальники, які одразу приступили до ліквідації пожежі.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

"На жаль, у процесі гасіння вогню було виявлено тіло загиблої жінки, 1984 року народження. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються", — йдеться у повідомленні ДСНС.

У ліквідації вогню брали участь вісім рятувальників та були залучені дві одиниці пожежної техніки. Вогнеборці нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки, особливо в умовах підвищеної небезпеки виникнення загорянь через суху рослинність, що фіксується на території області.

Пожежна небезпека на Одещині

Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки: